Селезнев Selezneyev Siliznoff Аким Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Selezneyev Siliznoff Аким Антонович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1797

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович

Мать ребёнка: Селезнева Федосья Семеновна

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1806

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Алексей Акимович

Мать ребёнка: Селезнева Федосья Семеновна

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Упоминание
1835
Россия, Саратовская губерния, Аткарский уезд, село Малые Копены
В 60 лет живет с женой Федосьей Семеновой 59 лет и семьями двух сыновей Петра Акимовича 37 лет и Алексея Акимовича 28 лет в Малых Копенах Аткарского уезда Саратовской губернии.
Смерть
Неизвестно
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