Селезнев Selezneyev Siliznoff Аким Антонович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович
Мать ребёнка: Селезнева Федосья Семеновна
Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1806
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Алексей Акимович
Мать ребёнка: Селезнева Федосья Семеновна
Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Упоминание
1835
Россия, Саратовская губерния, Аткарский уезд, село Малые Копены
В 60 лет живет с женой Федосьей Семеновой 59 лет и семьями двух сыновей Петра Акимовича 37 лет и Алексея Акимовича 28 лет в Малых Копенах Аткарского уезда Саратовской губернии.
Смерть
Неизвестно