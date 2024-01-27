Селезнев Selezneyev Siliznoff Алексей Акимович
Место рожденияСаратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1828
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Анисим Алексеевич
Мать ребёнка: Елена Ерофеевна
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Смерть
Неизвестно