Селезнев Selezneyev Siliznoff Алексей Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнев Selezneyev Siliznoff Алексей Акимович

Селезнев Selezneyev Siliznoff Алексей Акимович

Место рождения

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Селезнев Selezneyev Siliznoff Аким Антонович

Мать: Селезнева Федосья Семеновна

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1828

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Анисим Алексеевич

Мать ребёнка: Елена Ерофеевна

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close