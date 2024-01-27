Селезнева (Дементьева) Прасковья
Место рожденияСаратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Евдоким Петрович
Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Ефим Петрович
Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Филипп Петрович
Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Сафон Петрович
Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович
Дочь: Федора Петровна
Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Степан Петрович
Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович
Сын: Селезнев Siliznoff Яков Петрович
Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Иван Петрович
Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович