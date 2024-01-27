Селезнева (Дементьева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Дементьева) Прасковья

Место рождения

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1817

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Евдоким Петрович

Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1817

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Ефим Петрович

Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1821

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Филипп Петрович

Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1823

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Сафон Петрович

Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Федора Петровна

Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1826

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Степан Петрович

Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1827

Сын: Селезнев Siliznoff Яков Петрович

Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Иван Петрович

Отец ребёнка: Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Смерть
Неизвестно
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