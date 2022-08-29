Федотовских Парасковья Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотовских Парасковья Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1743 г.р.
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1748 г.р.
1750 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Федотовских Иван

Отец ребёнка: Федотовских Савва

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотовских Савва

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотовских Савва

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Федотовских) Феодосия

Отец ребёнка: Федотовских Савва

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Федотовских Василий

Отец ребёнка: Федотовских Савва

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотовских Савва

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Федотовских Симан

Отец ребёнка: Федотовских Савва

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Федотовских Федор

Отец ребёнка: Федотовских Савва

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Федотовских) Пелагея

Отец ребёнка: Федотовских Савва

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотовских Савва

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотовских Савва

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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