Федотовских Парасковья Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Федотовских Иван
Отец ребёнка: Федотовских Савва
Рождение ребёнка
1744
Рождение ребёнка
1746
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Федотовских) Феодосия
Отец ребёнка: Федотовских Савва
Рождение ребёнка
1750
Сын: Федотовских Василий
Отец ребёнка: Федотовских Савва
Рождение ребёнка
1752
Рождение ребёнка
1753
Сын: Федотовских Симан
Отец ребёнка: Федотовских Савва
Рождение ребёнка
1755
Сын: Федотовских Федор
Отец ребёнка: Федотовских Савва
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Федотовских) Пелагея
Отец ребёнка: Федотовских Савва
Рождение ребёнка
1761
Рождение ребёнка
1761
Смерть
Неизвестно