Ворона Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорона Наталья Ивановна

Ворона Наталья Ивановна

avatar

Место рождения

Ухта, Ухта, Республика Коми

Дата рождения

02.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
05.03.2002

Сын: Ворона Александр Романович

Отец ребёнка: Ворона Роман Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворона Роман Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворона Павел Иванович

Отец ребёнка: Ворона Роман Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворона Михаил Романович

Отец ребёнка: Ворона Роман Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close