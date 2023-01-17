Ворона Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.03.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.2002
Сын: Ворона Александр Романович
Отец ребёнка: Ворона Роман Александрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ворона Роман Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ворона Роман Александрович