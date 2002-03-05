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Ворона Александр Романович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.03.2002

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.2002

Отец: Ворона Роман Александрович

Мать: Ворона Наталья Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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