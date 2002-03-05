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Ворона Александр Романович
Ворона Александр Романович
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Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
05.03.2002
Пол
Мужской
Отец
Ворона Роман Александрович
1977 г.р.
Мать
Ворона Наталья Ивановна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.2002
Отец:
Ворона Роман Александрович
Мать:
Ворона Наталья Ивановна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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