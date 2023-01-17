Ворона Роман Александрович
Место рождения
Дата рождения25.10.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1977
Рождение ребёнка
05.03.2002
Сын: Ворона Александр Романович
Мать ребёнка: Ворона Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ворона Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ворона Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ворона Наталья Ивановна