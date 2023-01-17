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Ворона Роман Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

25.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1977

Отец: Ворона Александр Александрович

Мать: Ворона Любовь Дмитриевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.03.2002

Сын: Ворона Александр Романович

Мать ребёнка: Ворона Наталья Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворона Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворона Павел Иванович

Мать ребёнка: Ворона Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворона Михаил Романович

Мать ребёнка: Ворона Наталья Ивановна

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