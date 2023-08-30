Синотов Николай Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1920
Дочь: Воронина (Синотова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Синотова (Тим) Елена Карловна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Чернышева (Синотова) Инна Николаевна
Мать ребёнка: Синотова (Тим) Елена Карловна
Смерть
Неизвестно