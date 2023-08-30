Синотов Николай Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синотов Николай Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синотова (Тим) Елена Карловна

Рождение ребёнка
14.02.1920

Дочь: Воронина (Синотова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Синотова (Тим) Елена Карловна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Чернышева (Синотова) Инна Николаевна

Мать ребёнка: Синотова (Тим) Елена Карловна

Смерть
Неизвестно

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