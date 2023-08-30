Синотова (Тим) Елена Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Тим Карл
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1920
Дочь: Воронина (Синотова) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Синотов Николай Родионович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Чернышева (Синотова) Инна Николаевна
Отец ребёнка: Синотов Николай Родионович
Смерть
1977