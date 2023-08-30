Синотова (Тим) Елена Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синотова (Тим) Елена Карловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Тим Карл

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синотов Николай Родионович

Рождение ребёнка
14.02.1920

Дочь: Воронина (Синотова) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Синотов Николай Родионович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Чернышева (Синотова) Инна Николаевна

Отец ребёнка: Синотов Николай Родионович

Смерть
1977

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