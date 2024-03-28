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Кугушева София Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суходоев Гавриил Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1891 ст.

Муж: Кугушев Роман Филиппович

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
на момент брака возраст Романа 18 лет, Софии 16. свидетели : крестьяне Стефан Федорович Русинов и Никита Филиппович Кугушев. по невесте Алексей Михайлович Русинов и Федор Яковлевич П
Рождение ребёнка
06.09.1895 ст.

Сын: Кугушев Иосиф Романович

Отец ребёнка: Кугушев Роман Филиппович

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
воспреемник крестьянин Кирилл Стефанович Русинов
Рождение ребёнка
24.07.1896

Дочь: Саратова Ольга Романовна

Отец ребёнка: Кугушев Роман Филиппович

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.02.1908 ст.

Сын: Кугушев Алексей Романович

Отец ребёнка: Кугушев Роман Филиппович

Ямушан-Ключи, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
место рождения-? 1) Удмуртская АССР ,Бешн р-он, Балдеевский с\с, д.Ям.Ключи 2)Удмуртская АССР, Бемыжский р-н, д. Р. Сарамак
Рождение ребёнка
01.02.1910 ст.

Сын: Кугушев Семëн Романович

Отец ребёнка: Кугушев Роман Филиппович

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.02.1912 ст.

Дочь: Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Кугушев Роман Филиппович

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Романовна

Отец ребёнка: Кугушев Роман Филиппович

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Романовна

Отец ребёнка: Кугушев Роман Филиппович

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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