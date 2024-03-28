Кугушева София Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Суходоев Гавриил Фёдорович
Бракосочетание
14.10.1891 ст.
на момент брака возраст Романа 18 лет, Софии 16. свидетели : крестьяне Стефан Федорович Русинов и Никита Филиппович Кугушев. по невесте Алексей Михайлович Русинов и Федор Яковлевич П
Рождение ребёнка
06.09.1895 ст.
Отец ребёнка: Кугушев Роман Филиппович
воспреемник крестьянин Кирилл Стефанович Русинов
Рождение ребёнка
24.07.1896
Дочь: Саратова Ольга Романовна
Отец ребёнка: Кугушев Роман Филиппович
Рождение ребёнка
10.02.1908 ст.
Сын: Кугушев Алексей Романович
Отец ребёнка: Кугушев Роман Филиппович
Ямушан-Ключи, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
место рождения-? 1) Удмуртская АССР ,Бешн р-он, Балдеевский с\с, д.Ям.Ключи 2)Удмуртская АССР, Бемыжский р-н, д. Р. Сарамак
Рождение ребёнка
01.02.1910 ст.
Отец ребёнка: Кугушев Роман Филиппович
Рождение ребёнка
18.02.1912 ст.
Дочь: Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Кугушев Роман Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Романовна
Отец ребёнка: Кугушев Роман Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Романовна
Отец ребёнка: Кугушев Роман Филиппович
Смерть
Неизвестно