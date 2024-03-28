(Кугушева) Мария Романовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Рождена в Пермском крае, возможно проживают по настоящее время в г. Чернушка. На фото Марина справа. Сестра Галина слева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Рождена в Пермском крае. Возможно проживают по настоящее время в г. Чернушка. На фото Галина слева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Смерть
Неизвестно