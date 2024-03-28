(Кугушева) Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кугушева) Мария Романовна

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Место рождения

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кугушев Роман Филиппович

Мать: Кугушева София Гавриловна

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: не указан

Рождена в Пермском крае, возможно проживают по настоящее время в г. Чернушка. На фото Марина справа. Сестра Галина слева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождена в Пермском крае. Возможно проживают по настоящее время в г. Чернушка. На фото Галина слева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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