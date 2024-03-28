Кугушев Семëн Романович
Место рождения
Дата рождения01.02.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.02.1910
воспреемник -псаломщик Аркадий Васильевич Курочкин
Рождение
01.02.1910 ст.
Раскулачивание
Неизвестно
У семьи была скобяная лавка в д. Ятчи Удмуртская АССР. При раскулачивани и репрессировали в Пермский край отца Романа и старшего сына Семёна?
Смерть
Неизвестно