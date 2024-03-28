Кугушев Семëн Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кугушев Семëн Романович

Место рождения

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.02.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.02.1910
Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
воспреемник -псаломщик Аркадий Васильевич Курочкин
Рождение
01.02.1910 ст.

Отец: Кугушев Роман Филиппович

Мать: Кугушева София Гавриловна

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Раскулачивание
Неизвестно
У семьи была скобяная лавка в д. Ятчи Удмуртская АССР. При раскулачивани и репрессировали в Пермский край отца Романа и старшего сына Семёна?
Смерть
Неизвестно
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