Дедкович Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Дедкович Феодосья Павлова
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Дедкович Феодосья Павлова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Дедкович Феодосья Павлова
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Дедкович Феодосья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно