Дедкович Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедкович Яков

Дедкович Яков

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Дедкович Герасим Яковлев

Мать ребёнка: Дедкович Феодосья Павлова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Дедкович Гаврила Яковлев

Мать ребёнка: Дедкович Феодосья Павлова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Дедкович Анисим Яковлев

Мать ребёнка: Дедкович Феодосья Павлова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Дедкович Роман Яковлев

Мать ребёнка: Дедкович Феодосья Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедкович Феодосья Павлова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close