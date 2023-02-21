Дедкович Анисим Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедкович Анисим Яковлев

Дедкович Анисим Яковлев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Дедкович Яков

Мать: Дедкович Феодосья Павлова

Бракосочетание
25.01.1799

Жена: Дедкович Евгения Данилова

Рождение ребёнка
18.09.1800

Сын: Дедкович Евтений Анисимов

Мать ребёнка: Дедкович Евгения Данилова

Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close