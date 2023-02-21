Дедкович Анисим Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Дедкович Яков
Бракосочетание
25.01.1799
Рождение ребёнка
18.09.1800
Сын: Дедкович Евтений Анисимов
Мать ребёнка: Дедкович Евгения Данилова
Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно