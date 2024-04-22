Ходакова Матрена Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
06.03.1841
Сын: Ходаков Никифор Сидорович
Отец ребёнка: Ходаков Сидор Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1842
Отец ребёнка: Ходаков Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ходаков Григорий Сидорович
Отец ребёнка: Ходаков Сидор Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1847
Дочь: Татьяна Сидоровна
Отец ребёнка: Ходаков Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Ходаков Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Ходаков Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Ходаков Григорий Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно