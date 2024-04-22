Ходакова Матрена Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходакова Матрена Емельяновна

Место рождения

Любимовка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Любимовка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1841

Сын: Ходаков Никифор Сидорович

Отец ребёнка: Ходаков Сидор Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.09.1842

Сын: Ходаков Никита Сидорович

Отец ребёнка: Ходаков Сидор Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ходаков Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Ходаков Сидор Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.01.1847

Дочь: Татьяна Сидоровна

Отец ребёнка: Ходаков Сидор Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ходаков Егор Сидорович

Отец ребёнка: Ходаков Сидор Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Ходаков Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Ходаков Григорий Сидорович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Сидор Иванович

Смерть
Неизвестно
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