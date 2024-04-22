Ходаков Сидор Иванович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти12.09.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Авдотья Сидоровна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ходаков Федосий Сидорович
Рождение ребёнка
06.03.1841
Сын: Ходаков Никифор Сидорович
Мать ребёнка: Ходакова Матрена Емельяновна
Рождение ребёнка
08.09.1842
Мать ребёнка: Ходакова Матрена Емельяновна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ходаков Григорий Сидорович
Мать ребёнка: Ходакова Матрена Емельяновна
Рождение ребёнка
09.01.1847
Дочь: Татьяна Сидоровна
Мать ребёнка: Ходакова Матрена Емельяновна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Ходакова Матрена Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1889