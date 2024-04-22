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Ходаков Сидор Иванович

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

12.09.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ходаков Иван Авсентьевич

Мать: Ходакова Февронья Афанасьева

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Авдотья Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ходаков Федосий Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1841

Сын: Ходаков Никифор Сидорович

Мать ребёнка: Ходакова Матрена Емельяновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.09.1842

Сын: Ходаков Никита Сидорович

Мать ребёнка: Ходакова Матрена Емельяновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ходаков Григорий Сидорович

Мать ребёнка: Ходакова Матрена Емельяновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.01.1847

Дочь: Татьяна Сидоровна

Мать ребёнка: Ходакова Матрена Емельяновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ходаков Егор Сидорович

Мать ребёнка: Ходакова Матрена Емельяновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходакова Матрена Емельяновна

Смерть
12.09.1889
Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
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