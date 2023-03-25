Калмыков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Рождение ребёнка
1872
Рождение ребёнка
19.10.1874 ст.
Сын: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Калмыкова Степанида Алексеевна
Рождение ребёнка
27.05.1877 ст.
Мать ребёнка: Калмыкова Степанида Алексеевна
Рождение ребёнка
17.01.1881 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно