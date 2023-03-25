Калмыков Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

Жена

Дети

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1874 г.р.
1877 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калмыков Иван Степанович

Мать: Калмыкова Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
1869

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова Степанида Алексеевна

Рождение ребёнка
1872

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова Степанида Алексеевна

Рождение ребёнка
19.10.1874 ст.

Сын: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Калмыкова Степанида Алексеевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.05.1877 ст.

Сын: Калмыков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Калмыкова Степанида Алексеевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.01.1881 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова Степанида Алексеевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Степанида Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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