(Калмыкова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти19.08.1871 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
может быть Манаева + рождение https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/134
Смерть
19.08.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/142