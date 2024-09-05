(Калмыкова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калмыкова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

19.08.1871 ст.

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

1843 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Калмыков Михаил Иванович

Мать: Калмыкова Степанида Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

может быть Манаева + рождение https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/134
Смерть
19.08.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/142

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