Калмыков Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1908 ст.

Сын: Калмыков Никита Иванович

Мать ребёнка: не указана

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.02.1911 ст.

Сын: Калмыков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Калмыкова Анастасия Мировновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Анастасия Мировновна

Смерть
Неизвестно
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