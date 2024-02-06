Соколова (Кузнецова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова (Кузнецова) Людмила

Соколова (Кузнецова) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Анатолий

Мать: Кузнецова Александра Романовна

Рождение ребёнка
23.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
31.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close