Соколова (Кузнецова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Анатолий
Рождение ребёнка
23.01.1975
Рождение ребёнка
09.02.1976
Рождение ребёнка
08.01.1978
Рождение ребёнка
31.01.1980
Смерть
Неизвестно