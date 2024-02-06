Кузнецов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Анатолий

Кузнецов Анатолий

Место рождения

Забайкальский район

Дата рождения

1930

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Забайкальский район
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Толокнова Валентина

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Романовна

Читинская область, Калганский р-н, Михайловка с
Рождение ребёнка
15.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Романовна

Читинская область, Калганский р-н, Воробьевка с
Рождение ребёнка
01.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Романовна

Читинская область, Калганский р-н, Воробьевка с
Рождение ребёнка
30.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Романовна

Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Олег

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Людмила

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Романовна

Смерть
1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close