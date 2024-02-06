Кузнецов Анатолий
Место рожденияЗабайкальский район
Дата рождения1930
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Толокнова Валентина
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Романовна
Читинская область, Калганский р-н, Михайловка с
Рождение ребёнка
15.09.1957
Читинская область, Калганский р-н, Воробьевка с
Рождение ребёнка
01.09.1960
Читинская область, Калганский р-н, Воробьевка с
Рождение ребёнка
30.09.1968
Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Олег
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Людмила
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Романовна
Смерть
1986