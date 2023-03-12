(Мусселиус) Ядвига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мусселиус) Ядвига

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Витте Максим

Отец ребёнка: Витте Оскар

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Пуссер Ядвига

Отец ребёнка: Витте Оскар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Витте Оскар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Витте Оскар

Смерть
Неизвестно
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