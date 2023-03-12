(Мусселиус) Ядвига
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Витте Максим
Отец ребёнка: Витте Оскар
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Пуссер Ядвига
Отец ребёнка: Витте Оскар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Витте Оскар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Витте Оскар
Смерть
Неизвестно