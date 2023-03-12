Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Витте Максим
Витте Максим
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Витте Оскар
1875 г.р.
Мать
(Мусселиус) Ядвига
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Витте Оскар
Мать:
Ядвига
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия