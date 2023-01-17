Бочкарёва (Сидорова) Анастасия Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Сидорова) Анастасия Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1901

Сын: Бочкарёв Михаил Макарович

Отец ребёнка: Бочкарёв Макар Кузьмич

Рождение ребёнка
10.03.1907

Сын: Бочкарёв Алексей Макарьевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Макар Кузьмич

Рождение ребёнка
17.03.1911

Сын: Бочкарёв Алексей Макарович

Отец ребёнка: Бочкарёв Макар Кузьмич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1913

Сын: Бочкарёв Иван Макарьевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Макар Кузьмич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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