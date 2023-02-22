Бочкарёв Макар Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1901
Сын: Бочкарёв Михаил Макарович
Мать ребёнка: Бочкарёва Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
10.03.1907
Сын: Бочкарёв Алексей Макарьевич
Мать ребёнка: Бочкарёва Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
17.03.1911
Сын: Бочкарёв Алексей Макарович
Мать ребёнка: Бочкарёва Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
20.07.1913
Мать ребёнка: Бочкарёва Анастасия Кузьмина
Смерть
Неизвестно