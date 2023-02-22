Бочкарёв Макар Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёв Макар Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1901

Сын: Бочкарёв Михаил Макарович

Мать ребёнка: Бочкарёва Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
10.03.1907

Сын: Бочкарёв Алексей Макарьевич

Мать ребёнка: Бочкарёва Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
17.03.1911

Сын: Бочкарёв Алексей Макарович

Мать ребёнка: Бочкарёва Анастасия Кузьмина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1913

Сын: Бочкарёв Иван Макарьевич

Мать ребёнка: Бочкарёва Анастасия Кузьмина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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