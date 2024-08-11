Наумова Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1979 г.р.
1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1960

Отец: не указан

Мать: Селевёрстова Валентина Евграфовна

Рождение ребёнка
13.05.1979

Дочь: Варанкина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Варанкин Михаил Тимофеевич

Григорьевское, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.10.1980

Дочь: Варанкина Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Варанкин Михаил Тимофеевич

Григорьевское, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варанкин Михаил Тимофеевич

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