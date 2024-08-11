Наумова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1960
Отец: не указан
Рождение ребёнка
13.05.1979
Дочь: Варанкина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Варанкин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.10.1980
Дочь: Варанкина Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Варанкин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варанкин Михаил Тимофеевич