Варанкин Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варанкин Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1979 г.р.
1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варанкин Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1979

Дочь: Варанкина Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Наумова Татьяна Александровна

Григорьевское, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.10.1980

Дочь: Варанкина Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Наумова Татьяна Александровна

Григорьевское, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Татьяна Александровна

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