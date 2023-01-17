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Кузнецов Пётр Тихонович

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Кузнецов Тихон Алексеевич

Мать: Кузнецова Анастасия Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
1881

Жена: Кузнецова Анна Ивановна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
22.07.1890 ст.

Жена: Кузнецова Ирина Петровна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – села Каралата крестьяне Василий Максимов Казаков и Иван Павлов Гоголин; по невесте – крестьяне села Каралата Никита Павлов Гражданцев и Архип Андреев Осокин.
Бракосочетание
10.05.1900 ст.

Жена: Кузнецова Таисия Ефимовна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – крестьяне села Каралата Михаил Тихонов Кузнецов и Созонтий Тихонов Кузнецов; по невесте – Рязанской губернии Касимовского уезда Занинской волости села Лубноса крестьянин Петр Н... Показать все
Смерть
После 1931
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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