Кузнецов Пётр Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Бракосочетание
1881
Жена: Кузнецова Анна Ивановна
Бракосочетание
22.07.1890 ст.
Жена: Кузнецова Ирина Петровна
Поручители: по жениху – села Каралата крестьяне Василий Максимов Казаков и Иван Павлов Гоголин; по невесте – крестьяне села Каралата Никита Павлов Гражданцев и Архип Андреев Осокин.
Бракосочетание
10.05.1900 ст.
Поручители: по жениху – крестьяне села Каралата Михаил Тихонов Кузнецов и Созонтий Тихонов Кузнецов; по невесте – Рязанской губернии Касимовского уезда Занинской волости села Лубноса крестьянин Петр Н... Показать все
Смерть
После 1931