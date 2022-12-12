Кузнецова (Гражданцева) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Гражданцева) Ирина Петровна

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Между 1866 и 1869

Дата смерти

10.01.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1866 и 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
22.07.1890 ст.

Муж: Кузнецов Пётр Тихонович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – села Каралата крестьяне Василий Максимов Казаков и Иван Павлов Гоголин; по невесте – крестьяне села Каралата Никита Павлов Гражданцев и Архип Андреев Осокин.
Смерть
10.01.1900
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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