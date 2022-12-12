Кузнецова (Гражданцева) Ирина Петровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1866 и 1869
Дата смерти10.01.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1866 и 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1890 ст.
Поручители: по жениху – села Каралата крестьяне Василий Максимов Казаков и Иван Павлов Гоголин; по невесте – крестьяне села Каралата Никита Павлов Гражданцев и Архип Андреев Осокин.
Смерть
10.01.1900