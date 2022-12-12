Кузнецова (Саленова) Таисия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Саленова) Таисия Ефимовна

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Место рождения

Вертячево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

После 1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Вертячево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
10.05.1900 ст.

Муж: Кузнецов Пётр Тихонович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – крестьяне села Каралата Михаил Тихонов Кузнецов и Созонтий Тихонов Кузнецов; по невесте – Рязанской губернии Касимовского уезда Занинской волости села Лубноса крестьянин Петр Н... Показать все
Смерть
После 1931
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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