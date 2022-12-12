Кузнецова (Саленова) Таисия Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиПосле 1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1900 ст.
Поручители: по жениху – крестьяне села Каралата Михаил Тихонов Кузнецов и Созонтий Тихонов Кузнецов; по невесте – Рязанской губернии Касимовского уезда Занинской волости села Лубноса крестьянин Петр Н... Показать все
Смерть
После 1931