Астафьева Татьяна Антипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Астафьев Василий Савельев
Отец ребёнка: Астафьев Савелий Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Астафьева) Афимья Савельева
Отец ребёнка: Астафьев Савелий Алексеев
Смерть
Неизвестно