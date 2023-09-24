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Астафьева Татьяна Антипова

Место рождения

Царево, Ливенский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Царево, Ливенский уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Савелий Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Астафьев Василий Савельев

Отец ребёнка: Астафьев Савелий Алексеев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Астафьева) Афимья Савельева

Отец ребёнка: Астафьев Савелий Алексеев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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