Осикина Параскева Адриановна
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти15.09.1817 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Осикин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Осикин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Осикина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Осикин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.08.1781 ст.
Отец ребёнка: Осикин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.11.1784
Отец ребёнка: Осикин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.03.1788 ст.
Дочь: Осикина Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Осикин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.09.1790 ст.
Сын: Осикин Дормидонт Дмитриевич
Отец ребёнка: Осикин Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1817 ст.