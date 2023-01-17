Осикина Параскева Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осикина Параскева Адриановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

15.09.1817 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Осикин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Осикин Дмитрий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Осикина Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Осикин Дмитрий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1781 ст.

Сын: Осикин Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Осикин Дмитрий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1784

Сын: Осикин Иоасаф Дмитриевич

Отец ребёнка: Осикин Дмитрий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.03.1788 ст.

Дочь: Осикина Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Осикин Дмитрий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.09.1790 ст.

Сын: Осикин Дормидонт Дмитриевич

Отец ребёнка: Осикин Дмитрий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осикин Дмитрий Дмитриевич

Смерть
15.09.1817 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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