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Конон Яковлев

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Место рождения

д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1791 г.р.
1778 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Екатерина Кононова

Мать ребёнка: Анна Филиппова

Бракосочетание
21.04.1807

Жена: Параскева Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Филиппова

Смерть
Неизвестно
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