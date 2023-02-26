Конон Яковлев
Место рожденияд.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Екатерина Кононова
Мать ребёнка: Анна Филиппова
Бракосочетание
21.04.1807
Жена: Параскева Карпова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Филиппова
Смерть
Неизвестно