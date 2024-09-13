Сафиуллин Гильмулла Зиннатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1930
Дата смерти31.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1930
Рождение ребёнка
04.10.1955
Сын: Сафиуллин Ильдар Гильмуллович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.06.1957
Сын: Сафиуллин Ильяс (Роберт) Гильмуллович (Геннадьевич)
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.07.1970