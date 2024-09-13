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Сафиуллин Гильмулла Зиннатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1930

Дата смерти

31.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1930

Отец: Сафиуллин Зиннатулла Сафиулла улы

Мать: Сафиуллина Бибигайша Альмухамат кызы

Рождение ребёнка
04.10.1955

Сын: Сафиуллин Ильдар Гильмуллович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.06.1957

Сын: Сафиуллин Ильяс (Роберт) Гильмуллович (Геннадьевич)

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.07.1970

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