Сафиуллина Мәгъшия Шигап кызы
женский, родилась 20.04.1930
умерла 26.07.2019
ОтецГайнетдинов Шиhаботдин Гәйнетдин улы1903 г.р.
МатьГайнетдинова Хәдичә Сәйфетдин кызы28.03.1903 г.р.
Супруги
Гимадиев Шайхетдин Зиятдин улы30.09.1925 г.р.
Дети
Сафиуллин Ильдар Гильмуллович04.10.1955 г.р.
Сафиуллин Ильяс (Роберт) Гильмуллович (Геннадьевич)24.06.1957 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1955
Сын: Сафиуллин Ильдар Гильмуллович
Отец ребёнка: Сафиуллин Гильмулла Зиннатович
Рождение ребёнка
24.06.1957
Сын: Сафиуллин Ильяс (Роберт) Гильмуллович (Геннадьевич)
Отец ребёнка: Сафиуллин Гильмулла Зиннатович
Смерть
26.07.2019