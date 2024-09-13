Сафиуллина Мәгъшия Шигап кызы 20.04.1930 — найти родственников по фамилии на Familio

Сафиуллина Мәгъшия Шигап кызы

Автор
ЛШ
Шафрановская Л.

женский, родилась 20.04.1930

умерла 26.07.2019

Отец
Гайнетдинов Шиhаботдин Гәйнетдин улы1903 г.р.
Мать
Гайнетдинова Хәдичә Сәйфетдин кызы28.03.1903 г.р.
Супруги
Гимадиев Шайхетдин Зиятдин улы30.09.1925 г.р.
Дети
Сафиуллин Ильдар Гильмуллович04.10.1955 г.р.
Сафиуллин Ильяс (Роберт) Гильмуллович (Геннадьевич)24.06.1957 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1930

Отец: Гайнетдинов Шиhаботдин Гәйнетдин улы

Мать: Гайнетдинова Хәдичә Сәйфетдин кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гимадиев Шайхетдин Зиятдин улы

Рождение ребёнка
04.10.1955

Сын: Сафиуллин Ильдар Гильмуллович

Отец ребёнка: Сафиуллин Гильмулла Зиннатович

Рождение ребёнка
24.06.1957

Сын: Сафиуллин Ильяс (Роберт) Гильмуллович (Геннадьевич)

Отец ребёнка: Сафиуллин Гильмулла Зиннатович

Смерть
26.07.2019

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