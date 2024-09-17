Сафиуллин Зиннатулла Сафиулла улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллин Зиннатулла Сафиулла улы

Место рождения

Большая Елга

Дата рождения

1906

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Сафиуллин Сафиулла

Мать: ППБ

воевал
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафиуллина Бибигайша Альмухамат кызы

Рождение ребёнка
16.01.1930

Сын: Сафиуллин Гильмулла Зиннатович

Мать ребёнка: Сафиуллина Бибигайша Альмухамат кызы

Рождение ребёнка
15.04.1932

Дочь: Султанова Сания Зиннатовна

Мать ребёнка: Сафиуллина Бибигайша Альмухамат кызы

Рождение ребёнка
25.01.1940

Сын: Сафиуллин Вазих Зиннатович

Мать ребёнка: Сафиуллина Бибигайша Альмухамат кызы

Рождение ребёнка
09.02.1941

Сын: Зиннәтуллин Мансур Зиннәтулла улы

Мать ребёнка: Сафиуллина Бибигайша Альмухамат кызы

Смерть
1961

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