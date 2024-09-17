Сафиуллин Зиннатулла Сафиулла улы
Место рожденияБольшая Елга
Дата рождения1906
Дата смерти1961
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Сафиуллин Сафиулла
Мать: ППБ
воевал
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1930
Сын: Сафиуллин Гильмулла Зиннатович
Мать ребёнка: Сафиуллина Бибигайша Альмухамат кызы
Рождение ребёнка
15.04.1932
Дочь: Султанова Сания Зиннатовна
Мать ребёнка: Сафиуллина Бибигайша Альмухамат кызы
Рождение ребёнка
25.01.1940
Сын: Сафиуллин Вазих Зиннатович
Мать ребёнка: Сафиуллина Бибигайша Альмухамат кызы
Рождение ребёнка
09.02.1941
Сын: Зиннәтуллин Мансур Зиннәтулла улы
Мать ребёнка: Сафиуллина Бибигайша Альмухамат кызы
Смерть
1961