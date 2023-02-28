Баженов Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженов Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баженов Николай Николаевич

Мать: Баженова Глафира

Рождение ребёнка
17.12.1965

Сын: Баженов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Баженова Мальцева Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Василий Павлович

Мать ребёнка: Баженова Мальцева Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Николай Павлович

Мать ребёнка: Баженова Мальцева Галина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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