Баженов Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баженов Николай Николаевич
Мать: Баженова Глафира
Рождение ребёнка
17.12.1965
Мать ребёнка: Баженова Мальцева Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баженова Мальцева Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баженова Мальцева Галина Михайловна
Смерть
Неизвестно