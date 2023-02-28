Баженов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаженов Николай Николаевич

Баженов Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Баженова Глафира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баженова Епифановская Александра Николаевна

Мать ребёнка: Баженова Глафира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баженова Попова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Баженова Глафира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Рудольф Николаевич

Мать ребёнка: Баженова Глафира

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close