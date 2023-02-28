Баженов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баженова Глафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баженова Епифановская Александра Николаевна
Мать ребёнка: Баженова Глафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баженова Попова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Баженова Глафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баженов Рудольф Николаевич
Мать ребёнка: Баженова Глафира
Смерть
Неизвестно