Пантелеймон Архипович
Место рождения
Дата рождения25.07.1821
Дата смерти01.05.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1821
Отец: Архип Петрович
Мать: Ксения Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Антоновна
Рождение ребёнка
28.09.1851
Дочь: Пелагея Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Федосья Антоновна
Рождение ребёнка
27.08.1854
Сын: Иван Пантелеймонович
Мать ребёнка: Федосья Антоновна
Рождение ребёнка
09.07.1858
Дочь: Марья Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Федосья Антоновна
Рождение ребёнка
27.01.1861
Мать ребёнка: Федосья Антоновна
Смерть
01.05.1886
Причина смерти: от простуды