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Пантелеймон Архипович

Место рождения

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

25.07.1821

Дата смерти

01.05.1886

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1821

Отец: Архип Петрович

Мать: Ксения Власовна

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Антоновна

Рождение ребёнка
28.09.1851

Дочь: Пелагея Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Федосья Антоновна

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.08.1854

Сын: Иван Пантелеймонович

Мать ребёнка: Федосья Антоновна

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1858

Дочь: Марья Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Федосья Антоновна

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1861

Сын: Игнатий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Федосья Антоновна

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
01.05.1886
Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от простуды

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