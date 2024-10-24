Марья Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения09.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1858
Отец: Пантелеймон Архипович
Мать: Федосья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Фадеевич
Рождение ребёнка
16.07.1888
Сын: Емельян Никитич
Отец ребёнка: Никита Фадеевич
Рождение ребёнка
15.01.1890
Дочь: Ксения Никитична
Отец ребёнка: Никита Фадеевич
Смерть
Неизвестно