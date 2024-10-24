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Марья Пантелеймоновна

Место рождения

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

09.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1858

Отец: Пантелеймон Архипович

Мать: Федосья Антоновна

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Фадеевич

Рождение ребёнка
16.07.1888

Сын: Емельян Никитич

Отец ребёнка: Никита Фадеевич

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.01.1890

Дочь: Ксения Никитична

Отец ребёнка: Никита Фадеевич

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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