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Пелагея Пантелеймоновна

Место рождения

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

28.09.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1851

Отец: Пантелеймон Архипович

Мать: Федосья Антоновна

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисей Иванович

Рождение ребёнка
22.02.1882

Дочь: Евдокия Елиеевна

Отец ребёнка: Елисей Иванович

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.07.1888

Дочь: Ольга Елисеевна

Отец ребёнка: Елисей Иванович

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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