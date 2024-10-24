Пелагея Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения28.09.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1851
Отец: Пантелеймон Архипович
Мать: Федосья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисей Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1882
Дочь: Евдокия Елиеевна
Отец ребёнка: Елисей Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1888
Дочь: Ольга Елисеевна
Отец ребёнка: Елисей Иванович
Смерть
Неизвестно