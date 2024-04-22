Алтухов Григорий Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение: запись о рождении №18, метрическая книга за 1778 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемникамии при крещении были Андрей Понкратов и Устина Макарова
Смерть
Неизвестно