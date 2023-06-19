Алтухова (Панина) Ирина Алексевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухова (Панина) Ирина Алексевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1746

Дата смерти

1818

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
01.11.1769

Муж: Алтухов Митрофан Илларионович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 2: запись о браке №6, метрическая книга за 1769 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 2: Поручители: Григорий Ртищев и Федор Ес... Показать все
Смерть
1818
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №3, метрическая книга за 1818 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния