Алтухова (Панина) Ирина Алексевна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1769
Брак 2: запись о браке №6, метрическая книга за 1769 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 2: Поручители: Григорий Ртищев и Федор Ес... Показать все
Смерть
1818
Смерть: запись о смерти №3, метрическая книга за 1818 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния