Вдовина (Корышева) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корышев Иван
Мать: Корышева Анна
Рождение ребёнка
27.07.1976
Дочь: Митрофанова (Вдовина) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Вдовин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
10.12.1983
Дочь: Никонова (Вдовина) Анна Владимировна
Отец ребёнка: Вдовин Владимир Михайлович