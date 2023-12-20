Вдовина (Корышева) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовина (Корышева) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корышев Иван

Мать: Корышева Анна

Рождение ребёнка
27.07.1976

Дочь: Митрофанова (Вдовина) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Вдовин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
10.12.1983

Дочь: Никонова (Вдовина) Анна Владимировна

Отец ребёнка: Вдовин Владимир Михайлович

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