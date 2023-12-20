Вдовин Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1976
Дочь: Митрофанова (Вдовина) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Вдовина (Корышева) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1983
Дочь: Никонова (Вдовина) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Вдовина (Корышева) Людмила Ивановна