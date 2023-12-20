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Никонова (Вдовина) Анна Владимировна
Никонова (Вдовина) Анна Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.12.1983
Пол
Женский
Отец
Вдовин Владимир Михайлович
Мать
Вдовина (Корышева) Людмила Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1983
Отец:
Вдовин Владимир Михайлович
Мать:
Вдовина Людмила Ивановна
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