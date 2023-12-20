Никонова (Вдовина) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова (Вдовина) Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1983

Отец: Вдовин Владимир Михайлович

Мать: Вдовина Людмила Ивановна

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