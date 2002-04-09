Дудаури (Дудаури) Нина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.?.1930
Дата смерти23.?.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.?.1930
Отец: Дудаури Георгий Заалович
Мать: Ирмония Петровна
Рождение ребёнка
04.?.1955
Дочь: Прокопьева Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Коломоец Виктор
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Коломоец Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коломоец Виктор
Смерть
23.?.2009