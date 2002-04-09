Дудаури (Дудаури) Нина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудаури (Дудаури) Нина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.?.1930

Дата смерти

23.?.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.?.1930

Отец: Дудаури Георгий Заалович

Мать: Ирмония Петровна

Рождение ребёнка
04.?.1955

Дочь: Прокопьева Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Коломоец Виктор

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Коломоец Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломоец Виктор

Смерть
23.?.2009
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