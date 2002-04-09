Коломоец Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломоец Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1929

Дата смерти

09.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.?.1955

Дочь: Прокопьева Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Дудаури Нина Георгиевна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Дудаури Нина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудаури Нина Георгиевна

Смерть
09.04.2002
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