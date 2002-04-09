Коломоец Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1929
Дата смерти09.04.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.?.1955
Дочь: Прокопьева Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Дудаури Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Дудаури Нина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудаури Нина Георгиевна
Смерть
09.04.2002