Малышов Василий Игнатьевич 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малышов Василий Игнатьевич

Место рождения

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Малышев Игнатий Игнатьевич

Мать: не указана

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1871

Жена: Малышова Ольга Андреевна

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Малышов Викентий Васильевич

Мать ребёнка: Малышова Ольга Андреевна

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Малышова Евфалия Васильевна

Мать ребёнка: Малышова Ольга Андреевна

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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