Малышов Василий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Малышев Игнатий Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1871
Жена: Малышова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Малышов Викентий Васильевич
Мать ребёнка: Малышова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Малышова Евфалия Васильевна
Мать ребёнка: Малышова Ольга Андреевна
Смерть
Неизвестно