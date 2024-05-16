Малышова Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1871
Рождение ребёнка
1872
Сын: Малышов Викентий Васильевич
Отец ребёнка: Малышов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Малышова Евфалия Васильевна
Отец ребёнка: Малышов Василий Игнатьевич
Смерть
Неизвестно