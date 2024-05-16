Малышова Ольга Андреевна 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малышова Ольга Андреевна

Место рождения

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1871

Муж: Малышов Василий Игнатьевич

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Малышов Викентий Васильевич

Отец ребёнка: Малышов Василий Игнатьевич

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Малышова Евфалия Васильевна

Отец ребёнка: Малышов Василий Игнатьевич

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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